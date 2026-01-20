Tentato omicidio per dissidi nel clan di Barcellona, un arresto

L'operazione dei carabinieri

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – I carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno dato oggi esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Filippo Torre, 59 anni, detenuto per altra causa, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dei cosiddetti “barcellonesi” per tentativo di omicidio, aggravato dal metodo mafioso. I fatti risalgono al 13 aprile 2006, quando a Barcellona Pozzo di Gotto un uomo di 31 anni venne ferito con otto colpi di pistola vicino la propria abitazione.

L’inchiesta è stata riavviata nel 2022 sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Gli approfondimenti successivi, condotti dai carabinieri con il supporto della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno permesso di raccogliere elementi a carico dell’indagato. Secondo quanto emerso, allo stato delle indagini il movente dell’agguato sarebbe riconducibile a contrasti interni alla famiglia mafiosa barcellonese, legati alla gestione del traffico di stupefacenti.