La teoria della relatività e i tumori: finanziata ricercatrice siciliana

Ludovica Cacopardo, 35 anni, lavora nell'università di Pisa

PALERMO – È taorminese la ricercatrice dell’Università di Pisa che ha ottenuto Il finanziamento di oltre un milione di euro per il progetto “Intercellar” che punta a comprendere i meccanismi di migrazione cellulare.

Finanziata ricercatrice siciliana

Si tratta di Ludovica Cacopardo, 35 anni, ricercatrice in bioingegneria. La studiosa siciliana fa parte del ristretto gruppo di vincitori di uno speciale comparto del Fondo Italiano per la Scienza che punta allo sviluppo delle attività di base, sul modello degli europei “Erc”; si è aggiudicata uno Starting Grant, riservato a ricercatori emergenti, che frutterà alla sua ricerca un finanziamento di un milione 320mila euro per una ricerca della durata di un triennio.

“Lo studio – sostiene la ricercatrice – potrebbe aprire la strada ad applicazioni significative in campo biomedico come, ad esempio, predire il decorso di patologie come quelle tumorali”.

“Il progetto – spiega il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’università di Pisa – punta ad applicare la teoria della relatività al mondo delle cellule, in modo da poter sviluppare modelli predittivi del movimento cellulare”.