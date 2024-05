Termini Imerese, arrestato 32enne per evasione dai domiciliari

I carabinieri lo hanno sorpreso in giro per le vie del centro

TERMINI IMERESE – I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato un 32enne per evasione dai domiciliari e danneggiamento.

L’uomo avrebbe contattato la centrale operativa per informarli che si sarebbe allontanato da casa, come autorizzato, per andare a prendere il figlio a scuola nei pressi di via Mazziere.

Una scusa questa, che deve essergli apparsa più che plausibile, tanto da ricorrervi nonostante l’istituto scolastico quel giorno fosse chiuso. Peccato che a notarlo a spasso per le vie del centro abitato, indisturbato e alla guida di un ciclomotore, sarebbe stata una pattuglia della locale stazione dei carabinieri.

L’uomo avrebbe persino tentato di dileguarsi non appena ha visto i militari che, comunque, lo hanno bloccato e condotto in caserma. Qui l’uomo, in un impeto d’ira, avrebbe strappato il proprio braccialetto elettronico danneggiandolo. L’uomo è stato nuovamente condotto agli arresti domiciliari.