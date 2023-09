L'operazione dei carabinieri, l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari

TERMINI IMERESE – Detenzione e spaccio di droga, arrestato un 26enne. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un pusher termitano, già noto alle forze dell’ordine. I militari, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio con l’ausilio di unità cinofila antidroga, hanno arrestato il giovane trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina, già divise in dosi e verosimilmente pronte per essere spacciate. L’indagato aveva anche 790 euro in banconote di diverso taglio.

Il giovane termitano, controllato mentre si trovava a bordo della propria autovettura, sin da subito si è mostrato nervoso e insofferente, tanto che durante le fasi del controllo ha colpito al petto uno dei carabinieri con una gomitata. Perquisita la sua abitazione, i militari hanno trovato e sequestrato una serra artigianale per la coltivazione della marijuana, allestita in garage, completa di impianto di areazione, fertilizzanti, termometro e temporizzatore e tutto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, è stato ristretto agli arresti domiciliari.