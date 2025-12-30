Termini Imerese, il centrodestra va verso il progetto unitario

Aperto il cantiere in vista del voto

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Partiti del centrodestra e movimenti civici avviano un percorso comune in vista delle elezioni amministrative del 2026 per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e le realtà civiche locali annunciano l’apertura di un confronto politico e programmatico con l’obiettivo di presentare una proposta unitaria e condivisa alla città.

In una nota congiunta, le forze del centrodestra parlano di una coalizione compatta, pronta a costruire un progetto credibile e responsabile per il governo di Termini Imerese, puntando su valori moderati, attenzione alla persona e ai diritti sociali. Al centro dell’iniziativa la volontà di imprimere una svolta rispetto alla crisi economica e sociale che colpisce il territorio, con particolare riferimento alle difficoltà di commercianti e artigiani.

Tra le priorità indicate figurano il rilancio dell’edilizia attraverso il piano regolatore generale, il riordino dei conti pubblici anche alla luce delle osservazioni della Corte dei Conti, misure contro la fuga dei giovani e una revisione della pressione fiscale, ritenuta ormai insostenibile. Il centrodestra guarda inoltre a strumenti di fiscalità di vantaggio e a una maggiore sinergia con i governi nazionale e regionale.

“Il 2026 sarà l’anno delle scelte”, sottolineano i promotori dell’iniziativa, ribadendo unità e disponibilità a mettersi al servizio della comunità per restituire alla città dignità, sviluppo e centralità territoriale.