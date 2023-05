Termini Imerese, il ministro Urso: “É la volta buona”

Le parole sulla pubblicazione del bando per Blutec

PALERMO – “Siamo al lavoro per dare una nuova grande possibilità all’area di Termini Imerese dopo aver riaperto le procedure. Pensiamo che sia possibile stavolta, finalmente, riaprire quel sito industriale e che possa diventare anche un polo di sviluppo per l’intera Sicilia”. Lo ha detto il ministro del Made in Italy Adolfo, rispondendo a una domanda – a margine dell’incontro al Dopolavoro Isab a Priolo – sulla pubblicazione del bando per Blutec Termini Imerese.

“Sappiamo che vi sono attenzioni e interessi anche internazionali – ha aggiunto – e mi auguro che altri si aggiungano una volta pubblicato da parte del dicastero. Questa che io ritengo una vera e propria opportunità, una grande scommessa per la Sicilia. Abbiamo appena salvato il polo industriale di Priolo e ora dobbiamo essere in condizione, me lo auguro, di riaprire il polo industriale Termini Imerese. Credo che questo sia un segnale per tutti i siciliani estremamente importante”.