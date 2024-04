Termini Imerese, la droga in frigorifero: arrestato un giovane di 25 anni

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un giovane di 25 anni accusato di detenzione illecita e spaccio di droga.

I militari lo hanno sorpreso in auto con 50 grammi di hashish. In casa in frigo è in un cassetto del comodino sono stati trovati altri 60 grammi di droga e un quaderno una specie di rudimentale “libro mastro” relativo alla rendicontazione dell’attività di spaccio.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto. Sono stati segnalati alla prefettura 5 giovani assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di diverse dosi di hashish, cocaina e marijuana.