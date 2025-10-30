Termini Imerese, maltrattamenti alla madre: arrestato un 29enne

L'operazione della polizia

PALERMO – Gli agenti di polizia del commissariato di Termini Imerese hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un giovane di 29 anni accusato di maltrattamenti a nei confronti della madre.

Il figlio, con le sue condotte violente, oltre a causare delle lesioni alla madre l’ha minacciata distruggendo oggetti nell’abitazione familiare, e vendendo elettrodomestici per acquistare stupefacenti. Era stato disposto il divieto di avvicinamento che è stato violato più volte. Così è stata aggravata la sua posizione. Il giovane ha tentato di allontanarsi prendendo un volo per il Nord Italia. Attraverso il braccialetto elettronico gli agenti lo hanno intercettato e arrestato.