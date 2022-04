Termini Imerse, Ugl preoccupata: “Silenzio assordante”

"Chiediamo che la Regione siciliana prenda in mano la situazione convocando prima di tutto un vertice a livello regionale“

TERMINI IMERESE (PA) – “Ci siamo seduti al tavolo di confronto convocato dal ministero dello Sviluppo economico con la percezione di trovarci di fronte l’ennesimo passaggio a vuoto e così, in effetti, è stato confermando i nostri timori. L’assordante silenzio che ha caratterizzato questi ultimi mesi, dopo l’ultimo incontro che aveva aperto a nuove opportunità mai concretizzate, è stato un segnale indicativo rispetto a quello che poi è stato dichiarato dai rappresentanti del Mise e dai commissari“. Lo dice vice segretario nazionale della Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo sulla vicenda Blutec che riguarda il sito di Termini Imerese dopo la riunione della scorsa settimana.

“Se è vero che i progetti validi, ancora in piedi, rappresentano comunque un punto di partenza, è evidente anche che gli stessi non possono impiegare una così grande mole di personale vincolato al sito che necessita collocazione – ha continuato Mazzeo -. Attendiamo con speranza il nuovo bando che verrà pubblicato per la ricerca di potenziali investitori, ma nel contempo siamo consapevoli che senza un’azione incisiva da parte delle istituzioni sarà difficile trovare soluzioni adeguate”.

“Chiediamo che la Regione siciliana, inspiegabilmente assente durante l’ultima videoconferenza con il Mise, prenda in mano la situazione convocando prima di tutto un vertice a livello regionale. Intanto per vedere di riprendere il filo interrotto con Terna – ha concluso il vice segretario nazionale della Ugl Metalmeccanici -, incentivando la stessa azienda a scegliere Termini Imerese piuttosto che altri siti e, nel contempo, individuare le strategie più opportune per evitare che anche questa manifestazione di interesse vada a vuoto”.