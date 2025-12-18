Termini, ok all’emendamento di Russo: tutela per 34 lavoratori dell’indotto

Approvata in commissione la proposta del senatore di FdI

ROMA – “In attesa che si completi il processo di reindustrializzazione dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, assegnato alla Pelligra Holding, ho presentato un emendamento – approvato all’unanimità dalla Commissione nella serata di ieri – che consente di mettere in sicurezza i 34 lavoratori dell’indotto. Si tratta di persone rimaste finora fuori dal perimetro degli ammortizzatori sociali, che potranno ora ricevere un’indennità pari al trattamento della mobilità in deroga”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, capogruppo in Commissione bicamerale per l’Insularità.

“La vicenda degli ex lavoratori di Termini Imerese è una questione che seguo da sempre con grande attenzione ed è già stata oggetto, in passato, di diversi rifinanziamenti da me sollecitati. Continuerò a seguirla anche dopo l’avvio del percorso di reindustrializzazione. L’approvazione di questo emendamento – ha concluso Russo – permetterà loro di guardare al futuro con maggiore serenità”.