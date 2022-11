Termini, scontro tra una moto e un bus: ferito il motociclista

Il centauro trasferito in ambulanza all'ospedale Cimino. Non è in pericolo di vita

PALERMO – Incidente in via Garibaldi a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Una moto e un bus si sono scontrati intorno alle 8 del mattino quando le strade del centro termitano sono affollate di mezzi che portano i cittadini nelle scuole e sui luoghi di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione l’autobus e la moto si sarebbero scontrati per il mancato rispetto del diritto di precedenza di uno dei due mezzi. Ad avere la peggio è stato un uomo che era in sella alla motocicletta. E’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cimino per essere medicato, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione stradale nella centrale via Garibaldi dove nei dintorni ci sono sia scuole che attività commerciali e uffici. Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e cercato di ripristinare al più presto la circolazione.