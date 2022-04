Termovalorizzatori, Attanasio (Cisl): “Non si può dire sempre no”

L'intervento del sindacalista.

“Non si può dire sempre no: siamo d’accordo sui termovalorizzatori, ma va ridiscussa tutta la filiera del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al compostaggio e al riutilizzo delle materie prime”. Lo afferma Maurizio Attanasio, segretario della Cisl di Catania, l’annuncio del presidente Musumeci sull’idoneità di due progetti di impianto, uno per la Sicilia occidentale uno per quella Orientale. “Le continue emergenze in cui versano le discariche, compresa l’attuale, e l’allarme sanitario che ne scaturisce – aggiunge – sono anche figlie di anni di ‘no’, spesso pregiudiziali, alla realizzazione di qualsiasi impianto. Ora è il momento di dire ‘sì’, anche perché ci sono soluzioni innovative già in funzione sia in altre grandi regioni italiane sia in alcune capitali europee. Certo, quella dei termovalorizzatori resta comunque una soluzione parziale della questione rifiuti, ma c’è bisogno di confrontarsi sulla loro gestione, dalla raccolta allo scarto di materie riutilizzabili, fino alla produzione di bio-energia, per definire ciò che andrà davvero a finire dentro l’impianto. Ma – conclude il segretario della Cisl catanese – occorre superare la stagione delle discariche che oltre a rappresentare un danno ambientale e un ‘business’ non sempre chiaro, non consentono un riutilizzo adeguato dei rifiuti conferiti e sepolti dalla terra”.