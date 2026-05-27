Terrana: “L’Udc cresce e si rafforza in tutta la Sicilia”

Il coordinatore regionale dello scudocrociato analizza il dato elettorale

PALERMO – “L’Unione di centro esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti nelle recenti elezioni amministrative in Sicilia, che confermano il costante percorso di crescita e il sempre maggiore radicamento del partito nei territori dell’Isola”. A dirlo è Decio Terrana, coordinatore regionale dell’Udc, che sottolinea “il valore politico del consenso raccolto dal partito”.

“L’Udc continua a rafforzare la propria presenza in tutta la Sicilia – afferma Terrana -. I risultati conseguiti rappresentano il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dai nostri dirigenti, amministratori, candidati e militanti. In numerosi comuni abbiamo registrato un significativo incremento del consenso, confermando la fiducia di un elettorato moderato che vede nell’Unione di centro un punto di riferimento serio, credibile e vicino ai bisogni reali delle comunità”.

“Particolarmente rilevanti – prosegue Terrana – sono i risultati ottenuti nelle grandi realtà urbane chiamate al voto, dove il partito consolida la propria presenza e rafforza il proprio ruolo all’interno delle coalizioni di centrodestra, contribuendo in maniera determinante ai risultati complessivi raggiunti”.

Sui dati di Marsala interviene anche Francesco Regina, che evidenzia “l’affermazione politica dell’Udc nella provincia di Trapani”.

“A Marsala l’Unione di centro si conferma il primo partito del centrodestra – dice Regina -. Si tratta di un risultato straordinario che premia la coerenza, il senso di responsabilità e il costante impegno profuso sul territorio. I cittadini hanno riconosciuto il valore di una proposta politica moderata, concreta e vicina alle esigenze della comunità, premiando un percorso amministrativo e politico costruito con serietà e competenza. Questi risultati – aggiunge Regina – testimoniano la forza organizzativa dell’Udc e la capacità del partito di interpretare le istanze dei territori, consolidando un rapporto di fiducia sempre più forte con gli elettori”.

“L’Udc – conclude Terrana – continuerà a lavorare con determinazione per rafforzare ulteriormente la propria presenza nei territori siciliani, contribuendo alla crescita amministrativa, economica e sociale dell’Isola nel segno del buon governo, del moderatismo e della concretezza. I risultati di queste amministrative confermano che il progetto politico dell’Unione di centro è in crescita e rappresenta oggi una delle realtà più solide e dinamiche del panorama politico siciliano”.