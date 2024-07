Terrasini, la consigliera denuncia: “Offesa e minacciata dal sindaco”

Scontro per un post su Facebook. La donna è andata dai carabinieri

Un commento su Facebook avrebbe scatenato la reazione del sindaco di Terrasini contro una consigliera comunale di Cinisi, nel Palermitano. Quest'ultima ha deciso di denunciare la vicenda ai carabinieri. Spiega di non essere più nelle condizioni psicofisiche per esercitare il suo mandato, ha paura e pensa addirittura alle dimissioni.

I messaggi e la denuncia

È durissimo il contenuto della denuncia presentata da Salvina Di Maggio nei confronti di Giosuè Maniaci. Questi i fatti per come sono stati rappresentati ai militari. Il 29 giugno Di Maggio legge un post del sindaco Maniaci che annuncia l’iniziativa dello yoga al tramonto. La consigliera pubblica un post che inizia con le parole “Meravigliosa iniziativa, grazie sindaco”, ma prosegue con un’aspra critica per i disagi che subisce chi vuole andare al mare a Terrasini.

Fa l’elenco degli accessi al mare inagibili e dei divieti di balneazione. “Questo è il risultato di 8 anni in amministrazione Maniaci”, si legge nel post. A questo punto sarebbe scattata la veemente reazione del sindaco che chiama al telefono il marito della donna (l’uomo è consigliere della maggioranza che lo sostiene a Terrasini).

Annuncia che sta per andare a casa con le peggiori intenzioni, appellando in maniera volgare la donna. Seguono una serie di messaggi. Nei quali Maniaci non mostrerebbe alcun pentimento per ciò che ha detto. Di Maggio non ci sta e decide di rivolgersi ai carabinieri. La faccenda viene fuori nella seduta del Consiglio comunale di Cinisi per l’elezione del presidente.

La lettera al consiglio comunale

Di Maggio è assente, ma spedisce una lettera per spiegare la sua “attuale condizione di fragilità. Le offese e minacce – scrive – hanno avuto un impatto significativo su di me”. Incassa la solidarietà del vice sindaco e del vice presidente del consiglio comunale di Cinisi ma in cuor suo è amareggiata. Si attendeva una gesto generalizzato di sensibilità e attenzione.

“Dialettica politica” si limita a dire Maniaci che, appreso della denuncia, aggiunge: “Non ritengo opportuno commentare ulteriormente la vicenda nel rispetto del lavoro degli investigatori”.