Terrasini, gommone investe un sub: 40 giorni di prognosi

Il trentenne che si trovava alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati
PALERMO – Un sub di 60 anni è stato colpito da un gommone, che era stato noleggiato, al largo di Terrasini.

Terrasini, sub investe un 60enne

L’uomo è stato soccorso dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza nel tratto di mare tra Torre Mulinazzo e Magaggiari e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato a Villa Sofia. La prognosi è di 40 giorni.

L’imbarcazione era stata noleggiata da quattro giovani. Il trentenne che si trovava alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni personali. Il diportista non si sarebbe accorto della boa e avrebbe investito il sub.

