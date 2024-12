Terre emerse, ridotta la condanna all’ex deputato regionale Coltraro

Il processo è per falso in atto pubblico

CATANIA – L’ex parlamentare regionale siracusano e notaio Giambattista Coltraro è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per falso in atto pubblico dalla Corte d’appello di Catania.

Eletto nella lista Movimento popolare Crocetta presidente, fu indagato nel 2015 nell’inchiesta ‘Terre emerse’ della Procura di Siracusa che culminò con l’arresto di 11 persone per l’acquisizione illecita di terreni del valore di circa 3 milioni di euro.

La posizione di Coltraro è stata stralciata. In primo grado il Tribunale di Siracusa lo ha condannato a 6 anni e 5 mesi di reclusione. La riduzione della pena è stata dovuta al fatto che alcuni reati sono stati prescritti. L’ex parlamentare regionale è stato comunque condannato al risarcimento delle vittime che si sono costituite parte civile.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il carlentinese Antonino Carcione, a capo di un gruppo di persone, avvalendosi di atti pubblici falsi rogati dal notaio Giambattista Coltraro, tra il 2011 ed il 2014, anche con intimidazioni e danneggiamenti, avrebbe acquisito la disponibilità di oltre 2mila ettari di terreno appartenenti ad ignari proprietari e, con la complicità di ispettori dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, avrebbe ottenuto erogazioni pubbliche per oltre 200 mila euro.