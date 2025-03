Terremoto ai Campi Flegrei, gente in strada a Napoli

La scossa di magnitudo 4.4 nella notte

NAPOLI – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 1:25 a Napoli. E’ stata sentita distintamente dalle persone e diversi residenti sono scesi in strada. La scossa, di magnitudo 4.4, ha avuto come epicentro la zona dei Campi Flegrei ma è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo partenopeo anche in virtù della durata prolungata.

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnoli dove è crollato il controsoffitto di una casa. “E’ stata estratta dalle macerie una persona in vita – dicono su X i vigili del fuoco – si lavora per accertare presenza di altre coinvolte”.

Diverse le persone che hanno lasciato le rispettive abitazioni per scendere in strada. A Bagnoli persone sono rimaste bloccate in casa e sono dovute uscire dalle finestre,