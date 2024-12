In corso uno sciame sismico

NAPOLI – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata alle 5.33 nei Campi Flegrei. L’Ingv, ha localizzato l’epicentro nel comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità inferiore a 1 km.

Non risultano danni a persone o cose. La scossa, avvertita dalla popolazione, è avvenuta in un contesto di uno sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle 5.33. Fino a questo momento sono stati rilevati 5 terremoti.