Terremoto in Giappone: magnitudo 6.7, scatta l’allerta tsunami

Terremoto di magnitudo 6.7 davanti alle coste di Honshu, in Giappone. Diramato un allarme tsunami. Il sisma si è verificato intorno alle 17:03 locali (in Italia 9.03) nelle acque al largo di Iwate. E nelle Filippine è in arrivo il super tifone Fung-wong.

Evacuate un milione di persone

Quasi un milione di persone sono state evacuate. Già stamattina le prime piogge e venti hanno colpito l’isola di Catanduanes. La tempesta si è intensificata ieri con venti fino a 185 km/h e raffiche a 230, minacciando di portare piogge torrenziali, mareggiate e venti distruttivi. Oltre 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati