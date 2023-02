Terremoto nel catanese, scossa di magnitudo 3,2 a Milo

Il sisma è stato avvertito in diversi paesi della provincia

CATANIA – Una scossa di terremoto è stata avvertita a metà mattinata a Milo, in provincia di Catania. L’intensità del sisma è stata stimata in 3,2 Richter, con ipocentro a nord di Milo, a otto chilometri di profondità.

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione di diversi paesi della provincia, a Riposto, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Giarre e Mascali.

Alcune scuole nella zona sono state evacuate, ma solo in via precauzionale. Non si registrano danni su cose e persone.