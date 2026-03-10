Terremoto nel Golfo di Napoli: magnitudo 5.9

Il sisma è stato rilevato dall'Ingv nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata dall’Ingv nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo al largo del Golfo di Napoli, in Campania. Il sisma è stato rilevato tre minuti dopo la mezzanotte.

L’epicentro

L’epicentro è stato localizzato al largo del Golfo di Napoli. Secondo le stime disponibili, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri. Proprio la profondità notevole del sisma potrebbe aver reso impercettibile la scossa alla popolazione.

Non si registrano danni

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno però subito qualche limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni per le verifiche tecniche effettuate sul nodo di Napoli.