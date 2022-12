Terremoto Trapani: Mazzara si dimette e mette in vendita le quote

La risposta del vicepresidente del club granata alla lettera aperta diramata da Marco La Rosa

TRAPANI – Scoppia il terremoto in casa Trapani. Il vice-presidente del club granata Michele Mazzara, dopo la lettera aperta pubblicata da Marco La Rosa circolata nelle ultime ore, ha annunciato attraverso una nota le proprie dimissioni dalla sua carica nonché la messa in vendita del proprio pacchetto di quote della società.

Di seguito la nota diramata da Michele Mazzara:

“Rispondo al comunicato fatto dal socio di maggioranza dott. Marco La Rosa e, visto il profondo rispetto che ho per la piazza di Trapani, essendo da sempre un tifoso granata, mi preme chiarire gli effettivi termini della vicenda.

A tal riguardo, non posso che smentire fermamente il contenuto del suddetto comunicato che, appreso con enorme stupore, non è assolutamente rispondente a verità e, fra l’altro, sconfessato dalla documentazione in mio possesso, così come da quella presente in Sede.

Faccio calcio da diversi anni e con discreti risultati, con uno sguardo sempre molto oculato e competente nelle scelte riguardanti la gestione societaria, lo staff tecnico ed il parco giocatori.

Sin dall’inizio di questa nuova stagione, contrariamente agli accordi presi, non sono mai stato reso partecipe di tutte le scelte e gli impegni di spesa assunti.

Solo a seguito di formale richiesta di incontro, lo scrivente ha avuto modo di confrontarsi con il socio Marco La Rosa in data 4 dicembre u.s., alla presenza dell’avvocato Francesco Fabiano, allorquando ho manifestato tutto il mio disappunto per le scelte e per le spese fatte nella stagione sportiva in corso, esigendo che mi venissero forniti tutti gli accordi contrattuali presi e gli estratti conto riportanti le relative spese sostenute.

Preciso che, nel corso di questi mesi, ho sempre contribuito in ragione della mia quota di minoranza con apporti economici, sia direttamente che attraverso sponsor da me procacciati, mantenendo così gli impegni economici presi, nonostante non sia mai stato reso partecipe, volutamente, di alcuna scelta societaria.

Mi sorprende questo comunicato avvenuto proprio in questi giorni, dove c’era un dialogo epistolare con il Signor Marco La Rosa, volto a chiarire alcune cose, affinché numerosi errori fatti non venissero perpetrati nel prosieguo della stagione, dimostrandomi anche disponibile, all’occorrenza, ad apportare un aumento di capitale sociale, rendendo così palese la volontà di entrambi (della mia non nutro e non nutrivo alcun dubbio) di proseguire nel progetto sportivo su base triennale.

Leggere oggi un comunicato del genere, fra l’altro proveniente da canali ufficiali della Società, della quale ancora detengo delle quote di partecipazione, non mi lascia altra scelta se non quella di comunicare le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Vice Presidente, nonché di porre pubblicamente in vendita le quote dell’FC Trapani 1905 ancora di mia proprietà, come atto dovuto per la mancanza di fiducia palesata nei miei confronti”.