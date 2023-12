Terribile incidente: bus precipita da una strada di montagna, 17 morti VIDEO

Il tragico bollettino

Bus precipita dalla strada di montagna. Un tragico incidente ha colpito le Filippine centrali, lasciando un bilancio di 17 vittime e numerosi feriti. Il mezzo, percorrendo una strada ritenuta pericolosa nel comune di Hamtic, nella provincia di Antique, è tragicamente uscito di strada, precipitando dal costone di una montagna.

L’impatto, avvenuto in un punto particolarmente elevato, ha provocato un elevato numero di vittime, una realtà sottolineata dalle parole di Roderick Train, responsabile dell’agenzia provinciale per i disastri. Undici passeggeri hanno riportato ferite, quattro dei quali sono in gravi condizioni. Le autorità locali sono attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso e stanno indagando sulle cause dell’incidente.



