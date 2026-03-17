L'annuncio di Leonardo Burgio

CALTANISSETTA – “La mia scelta non rappresenta né una sfida né una presa di posizione personale o politica. È una decisione che nasce da un legame profondo con la mia comunità e dal senso di responsabilità che questo ruolo comporta ogni giorno”. Con queste parole il sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, annuncia la volontà di ricandidarsi per un terzo mandato, nonostante la bocciatura da parte dell’Assemblea regionale siciliana alla norma che avrebbe consentito il terzo mandato ai sindaci dei Comuni sotto i 15 mila abitanti.

Leonardo Burgio

La posizione del primo cittadino si inserisce nel dibattito riaperto dalla recente sentenza della Corte costituzionale del 19 febbraio che, secondo Burgio, “ha tracciato un indirizzo chiaro e inequivocabile, riconoscendo un principio che supera ogni interpretazione precedente e che rende superata la seconda votazione dell’Ars”. Il sindaco evidenzia di avere inizialmente accettato la prima bocciatura del disegno di legge “nel rispetto delle istituzioni e con la volontà di contribuire a una soluzione equilibrata”, ma ritiene che il quadro normativo sia oggi mutato. “È evidente – aggiunge – che la giustizia non potrà non tenere conto di questo quadro normativo e giurisprudenziale. Il principio sancito è chiaro: il diritto di elettorato passivo non può essere compresso in modo arbitrario”.

Burgio parla quindi di “una battaglia di principio, ma anche di amore per il proprio territorio”, sottolineando che “non possono esistere sindaci di serie A e sindaci di serie B, né è accettabile che proprio la Sicilia sia l’unica regione a limitare questo diritto”.

“Non è una questione di incarichi o di ruoli: nella mia vita potrei serenamente dedicarmi ad altro. La mia è, invece, una scelta che nasce da un legame profondo con la mia comunità e dal senso di responsabilità che questo ruolo comporta ogni giorno. Fare il sindaco significa esserci sempre: dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, spesso ben oltre, tra problemi da affrontare, persone da ascoltare e decisioni da assumere nell’interesse collettivo. È un impegno totalizzante – conclude Burgio – fondato sul servizio e sulla vicinanza concreta ai cittadini”.