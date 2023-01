Test anti Covid per chi viene dalla Cina, Pechino protesta: “Inaccettabile”

Arrivano anche minacce di ritorsioni

“Alcuni Paesi hanno messo in atto restrizioni all’ingresso rivolte esclusivamente ai viaggiatori cinesi. Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili”. È con queste parole del portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning che la Cina protesta contro l’imposizione di test Covid per i viaggiatori provenienti dai territori sinici introdotti da alcuni paesi tra cui l’Italia.

Pechino ha quindi avvertito che potrebbe prendere “contromisure” come ritorsione “sulla base del principio di reciprocità”.

Trai i primi a rispondere alle dichiarazioni il primo ministro francese. Elisabeth Borne ha dichiarato che i test anti Covid-19 per i viaggiatori in arrivo dalla Cina continueranno nonostante le proteste di Pechino. “Penso che stiamo compiendo il nostro dovere nel chiedere test”, ha detto Borne alla radio France Info quando gli è stato chiesto della reazione della Cina, prima di aggiungere: “Continueremo a farlo”.