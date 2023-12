Threads, il nuovo social arriva in Italia: cosa è, come funziona

Dal 14 dicembre sarà possibile utilizzare l'app integrata con Instagram

ROMA – Threads, il nuovo social di Meta, arriva in Italia. Da oggi, giovedì 14 dicembre alle ore 12, sarà possibile utilizzare l’app totalmente integrata con Instagram. Mark Zuckerberg si pone quindi come rivale di X (l’ex Twitter).

Come funziona e cosa è Threads

Proprio come X, Threads permetterà di pubblicare post testuali utilizzando degli hashtag, foto e video, il tutto mantenendo una perfetta sincronizzazione con il proprio account Instagram: verranno infatti mantenuti sia le credenziali di accesso che i follower del profilo. I messaggi condivisi non potranno avere oltre 500 caratteri, la @ servirà come tag per gli utenti e tutti i post possono ricevere citazioni ed essere pubblicati anche da altri utenti. Threads ti offre anche la possibilità di impostare uno stato personalizzato per far sapere ai tuoi amici cosa stai facendo o come ti senti.

Perché arriva in Europa soltanto ora

La prima versione di Threads è stata rilasciata il 6 luglio nel Regno Unito e agli Stati Uniti. L’app arriva in Europa soltanto ora a causa dell’approccio normativo dell’UE. È previsto infatti un maggior controllo sull’utilizzo dei dati degli utenti che utilizzano piattaforme online. Per consentire l’approdo in Europa, Meta ha dovuto trovare una soluzione che rispetti i vincoli dettati dal Digital Markets Act (DMA) che definisce dei criteri europei per qualificare le grandi piattaforme online (dette “Gatekeeper”).