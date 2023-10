Tifoserie, scontri a margine di Siracusa-Acireale: feriti e danneggiamenti

Per la cronaca: la partita si è conclusa 3-1 per i padroni di casa

SIRACUSA – Diversi mezzi danneggiati e alcuni feriti. È il bilancio dello scontro tra le tifoserie del Siracusa e dell’Acireale avvenuto al termine della partita di calcio per il campionato di serie D disputata nel pomeriggio allo stadio comunale Nicola De Simone. Alcune strade in prossimità dello stadio sono state teatro di lanci di petardi e piccole bombe carte mentre i tifosi con spranghe e oggetti vari si sono scontrati. Gli agenti della Digos avrebbero già identificato diversi tifosi. Per la cronaca la partita è terminata 3 a 1 a favore del Siracusa.