“Tifosi catanesi per sempre”, il racconto della passione rossazzurra

Volume curato dal giornalista Daniele Lo Porto

CATANIA – Si intitola “Tifosi catanesi per sempre. Il grande racconto della passione rossazzurra”, il nuovo libro pubblicato da Edizioni della Sera, curato da Daniele Lo Porto, con prefazione di Maurizio Nicita e postfazione di Niki Pandolfini.

Il volume propone un viaggio nella storia e nell’identità del tifo per il Catania, raccontato come elemento aggregativo centrale della comunità cittadina. La maglia rossazzurra viene descritta come una “seconda pelle”, capace di unire generazioni di tifosi tra entusiasmo, memoria e appartenenza.

Tra i riferimenti storici, il “clamoroso al Cibali” degli anni Sessanta, le stagioni in Serie A e le difficoltà più recenti vissute in Serie C, fino ai momenti più recenti della storia del club e ai protagonisti che hanno contribuito a renderlo noto anche a livello internazionale, come Diego Pablo Simeone e Vincenzo Montella.

Il libro sarà presentato venerdì 8 maggio alle 17:30 alla libreria Mondadori di piazza Roma. All’incontro parteciperanno il curatore Enzo Ingrassia, Maurizio Nicita e Niki Pandolfini.