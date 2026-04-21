Le immagini che arrivano dai media sono impressionanti

Attimi di panico durante uno spettacolo tenuto in un circo in Russia, dove una tigre ha superato la barriera di sicurezza finendo tra il pubblico. Tra urla, fuga degli spettatori e intervento del personale, la scena ha provocato forte tensione all’interno del tendone.

Russia, tigre oltre la barriera durante lo show al circo

L’episodio si è verificato ieri a Rostov sul Don, all’interno di un circo cittadino. Durante l’esibizione con i felini, uno degli animali è riuscito a oltrepassare la protezione che separava la pista dagli spettatori.

Secondo le prime ricostruzioni, una volta uscita dall’area dello spettacolo, la tigre si sarebbe diretta immediatamente verso l’uscita della struttura.

Il pubblico fugge, scatta l’evacuazione

Nei momenti successivi, molti presenti hanno cercato di allontanarsi rapidamente tra paura e confusione.

Contemporaneamente il personale del circo ha attivato le procedure di emergenza per evacuare il tendone e mettere in sicurezza l’area.

Russia, recuperata la tigre: nessun ferito al circo

I dipendenti della struttura sono poi riusciti a recuperare l’animale, che nel frattempo aveva raggiunto la strada esterna. Non si registrano feriti.

Cosa è successo durante il numero con le tigri

L’incidente sarebbe avvenuto mentre erano in pista due addestratori e tre tigri.

Secondo quanto emerso, la rete di sicurezza sospesa a un anello si sarebbe improvvisamente abbassata durante l’esibizione.

Un video pubblicato dal “New York Post” mostra i felini seduti su sgabelli pochi istanti prima dell’accaduto. Dopo il cedimento della protezione, gli animali avrebbero iniziato ad agitarsi e a scontrarsi tra loro.

Urla e panico tra gli spettatori

La barriera sarebbe stata riposizionata quasi subito, ma non abbastanza rapidamente da impedire a una delle tigri di saltare oltre il cerchio e raggiungere la zona del pubblico.

La scena ha provocato urla e momenti di panico. Attraverso gli altoparlanti, la direzione del circo ha invitato gli spettatori a mantenere la calma per non agitare ulteriormente l’animale.

Aperta un’indagine

Mentre il direttore del circo getta acqua sul fuoco parlando di “coincidenza” e di “animali addomesticati”, la magistratura russa ha annunciato l’apertura di un’indagine per verificare eventuali responsabilità penali legate al mancato rispetto delle misure di sicurezza durante lo spettacolo.

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