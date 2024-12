Guiderà il nuovo consiglio direttivo fino al 2027

PALERMO – Roberto Tobia è stato eletto per la quinta volta presidente dei farmacisti palermitani per il triennio 2024-2027. Guiderà il nuovo consiglio direttivo di Federfarma Palermo-Utifarma formato per quasi il 50% da farmaciste.

In atto è segretario nazionale di Federfarma e componente della giunta esecutiva nazionale con delega agli Affari legali e ai Rapporti con i Parlamenti nazionale ed europeo, Tobia, 61 anni, è stato anche presidente dei farmacisti europei del Pgeu.