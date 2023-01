Tocca il sedere alla fidanzata dell’amico che lo picchia, 21enne in coma

A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri della stazione di Ruffano che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti

Un giovane, di 21 anni, è ricoverato in condizioni gravissime dopo una lite scoppiata durante la notte di Capodanno, in un locale del leccese.

Il 21enne di Ugento ha ricevuto un pugno in faccia da un amico e adesso si trova in coma dopo aver sbattuto violentemente la testa. I due avevano litigato perché il 21enne avrebbe toccato il fondoschiena della fidanzata dell’amico. I due si erano dati appuntamento nel parcheggio del locale, situato a Ruffano, dove il 21enne è stato colpito al volto e ha poi perso l’equilibrio, procurandosi una frattura alla tempia.

Il ragazzo stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici l’hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento è ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata, l’altro ragazzo è stato denunciato per lesioni gravissime.

A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri della stazione di Ruffano che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, stabilendo che il 21enne non si era ferito per una semplice caduta, come dichiarato inizialmente da alcuni ragazzi, ma era stato colpito al volto.