Todaro: “Rap malato terminale curato con l’aspirina, cosa farò” VIDEO

L'emergenza rifiuti, parla il presidente della Rap

PALERMO – “La Rap, quando sono arrivato, era un malato terminale. L’obiettivo era quello di salvare l’azienda che negli ultimi dieci anni è stata trascurata”, sono alcune delle dichiarazioni di Giuseppe Todaro, presidente della Rap, la società municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo, che è in netta difficoltà, intervistato dal direttore di LiveSicilia.it, Roberto Puglisi.

“Il piano di riequilibrio – dice Todaro – costringe le società partecipate a diversi vincoli. La Rap, come dico sempre, la polmonite ma è stata curata con l’aspirina. Oggi abbiamo fatto una riunione decisiva per il futuro della Rap. Stiamo ricostruendo l’azienda e non solo”.

Il presidente Todaro ha parlato anche del personale che sarà assunto, infatti a breve entreranno in servizio cinquanta operai sui 106 vincitori di concorso, ma a breve ne entreranno in servizio altri. (il resto nella video-intervista)