Tommaso Natale e Sferracavallo, parte il 31 gennaio la raccolta differenziata

Ecco tutte le strade interessate

PALERMO – Prenderà il via venerdì 31 gennaio 2025, la seconda fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta nella Zona di Tommaso Natale – Sferracavallo. Lo ha stabilito il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, con una ordinanza, la numero 5, del 27 gennaio 2025. L’avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal PON Metro – React Eu.

Le aree interessate sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze principali: Via Barcarello, Via Scalo di Sferracavallo, Piazza Marina di Sferracavallo, Via Torretta, Via Plauto, Viale Florio, Viale Leone, Via Pietro Calandra, Viale Regione Siciliana N.O. (tratto fino a Via S. Minutilla – sono incluse le vie traverse di monte e di valle rispetto al predetto asse stradale), Via Salvatore Minutilla (esclusa), Via S. Lorenzo (fino a incrocio Via C. Beccaria), Via Cesare Beccaria, Via Carmelo Gianrizzo, Via Giuseppe Lanza di Scalea (solo corsia da Rotonda Berlinguer a P.le Caduti di El Alamein), Via Faraone, Via Scordia (inclusa già in step 1 – PON), Via Partanna- Mondello, Via Spina Santa (inclusa già in step 1 – PON), Viale Rosario Nicoletti (sono incluse le vie traverse di monte e di valle rispetto al predetto asse stradale), Via Schillaci.

Sia l’elenco delle strade servite dal sistema di raccolta “porta a porta” che la mappa delle aree interessate dal progetto, compreso il calendario per le utenze domestiche e commerciali, per una corretta modalità di esposizione delle frazioni differenziate, saranno disponibili all’interno del sito della RAP.

Limitatamente alle fasi di avvio del servizio, gli utenti non ancora in possesso delle attrezzature (sacchi, bidoni e contenitori), potranno formulare richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it specificando nell’oggetto: “ Richiesta attrezzature RD secondo step porta a porta nella zona di Tommaso Natale – Sferracavallo ”; nel corpo della mail: Indirizzo completo e contatto telefonico .

Da domani 29 gennaio, inoltre, presso via Calcante 14, i condomini composti da 3 a 8 famiglie potranno ritirare le attrezzature, qualora non in possesso. Gli operai della RAP stanno provvedendo a posizionare sui cassonetti nell’area interessata alla nuova modalità di servizio “porta a porta” degli adesivi che annunciano la rimozione a breve degli stessi. Saranno rimossi 150 cassonetti e 34 contenitori stradali della raccolta differenziata.

La scelta di avviare il servizio di venerdì è dettata dall’opportunità di fronteggiare gli effetti dei comportamenti da parte di alcuni cittadini che oggi, in assenza di contenitori, abbandonano i rifiuti per strada anziché aspettare l’esposizione prevista da calendario.

In previsione dell’avvio del servizio con modalità”porta a porta” sono in corso in questi giorni degli incontri di sensibilizzazione e informazione sul territorio. Ieri la RAP con la SRR area metropolitana erano presenti con un info point a sferracavallo (lungomare Giuseppe Giammanco), stamattina, presso l’Oratorio Santi Cosma e Damiano dove vi è stato un incontro organizzato assieme a “Comitato sferracavallo”. L’Art. 5 dell’ordinanza espone il calendario da seguire sia per le utenze domestiche che non domestiche:

Il conferimento dei rifiuti urbani per tutte le utenze (domestiche), va effettuato esclusivamente e tassativamente dalle ore 19,00 alle ore 22,00, nei giorni indicati:

nei giorni di martedì, giovedì e domenica deve essere effettuato il conferimento degli scarti alimentari e simili (c.d. organico). Il conferimento deve essere effettuato in sacchi biodegradabili all’interno di appositi mastelli/secchielli antirandagismo e/o all’interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. Il giorno di lunedì deve essere effettuato il conferimento di Plastica (imballaggi), Acciaio (imballaggi) e Alluminio (imballaggi). Il conferimento va effettuato all’interno di sacchi in LDPE semitrasparente per consentire il controllo del contenuto. Il giorno di mercoledì, deve essere effettuato il conferimento di Carta e Cartoncino. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi di carta o di altro contenitore costituito da materiale cellulosico e/o all’interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. Il giorno di domenica, deve essere effettuato il conferimento del Vetro (imballaggi). Il conferimento deve essere effettuato all’interno di apposito secchiello antirandagismo e/o bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. Nel giorno di venerdì deve essere effettuato il conferimento della frazione residuale non riciclabile. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi semitrasparenti all’interno di apposito mastello/secchiello antirandagismo e/o all’interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile). I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE possono essere conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR) gestiti dalla R.A.P. S.p.A. e distribuiti nel territorio comunale tutti i giorni feriali e con i calendari e orari comunicati dalla stessa azienda.

Per tutte le utenze non domestiche commerciali, il conferimento deve essere effettuato nei seguenti giorni ed agli orari indicati:

Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il conferimento degli scarti alimentari o organici con l’esposizione del bidone apposito. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi biodegradabili all’interno dell’apposito contenitore. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 deve essere effettuato il conferimento del Cartone, che asciutto, piegato e legato deve essere depositato a piè di negozio. Il giorno di mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 deve essere effettuato il conferimento di Carta e Cartoncino. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi di carta o di altro contenitore costituito da materiale cellulosico e/o all’interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto. Nei giorni di lunedì dalle ore 19,00 alle 22,00 ed il giovedì dalle ore 13,00 alle 14,00 deve essere effettuato il conferimento di Plastica (imballaggi), Acciaio (imballaggi), e Alluminio (imballaggi). Il conferimento va effettuato all’interno dei sacchi in LDPE semitrasparente per consentire il controllo del contenuto. Nei giorni di domenica dalle ore 19,00 alle 22,00 e di mercoledì e venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,00 deve essere effettuato il conferimento del Vetro (imballaggi). Il conferimento deve essere effettuato in bidone carrellato con attacco a pettine. Nel giorno di venerdì, dalle ore 19,00 alle 22,00 deve essere effettuato il conferimento della frazione residuale non riciclabile. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all’interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.

Per le utenze non domestiche (attività produttive di qualunque tipo) il conferimento al servizio porta a porta di cui sopra è limitato ai soli rifiuti urbani con il più tassativo divieto di conferimento di rifiuti speciali o pericolosi.