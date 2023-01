Turista finlandese scomparso a Palermo, appello per ritrovarlo

Si chiama Tommy Hirvinen e soffre di una patologia

PALERMO – Da ottobre scorso i genitori finlandesi non hanno più notizie del loro figlio di 29 anni che si era trasferito a Palermo per aprire un b&b. Tommy Hirvinen, nato a Helsinki, dopo essere stato più volte nel capoluogo siciliano, vi si era trasferito l’autunno scorso. Dopo qualche giorno, però, si sono perse le tracce del 29enne.

La famiglia ha presentato denuncia alla polizia ma non è riuscita a ritrovarlo. In queste settimane si è rivolta all’agenzia di investigazione Riccardo Calabrese e ora, attraverso il detective, i parenti lanciano un appello per ritrovare il congiunto.

Tommy Hirvinen è alto un metro e 90, ha gli occhi castano scuri, i capelli castano chiari, una corporatura snella e parla l’inglese. Soffre di una patologia che tiene sotto controllo grazie ad alcuni farmaci. A causa della malattia, secondo quanto riferito dall’agenzia di investigazione, sarebbe finito varie volte ai Ps degli ospedali Villa Sofia e Ingrassia, dai quali sarebbe scappato rinunciando alle cure. In un’occasione sarebbe stato trasportato in ospedale dopo aver ricevuto delle percosse, forse in seguito a una lite. Chi ha avuto modo di incontrarlo in nosocomio ha riferito che era molto educato e aiutava i pazienti più anziani. Da allora il silenzio. Il suo telefono risulta sempre irraggiungibile e si ipotizza che il giovane possa non essere pienamente lucido. È stata anche diffusa una sua foto.