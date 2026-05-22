Tonno rosso senza tracciabilità, scattano sequestri e multate

Diversi i controlli da parte delle forze dell'ordine

SANTA FLAVIA (PALERMO) – Nell’ambito dei controlli sulla filiera ittica, il personale della guardia Costiera ha sottoposto, nell’area di Porticello – Santa Flavia, a controllo esercizi commerciali, pescherie, ristoranti e venditori ambulanti, oltre a veicoli all’interno dei quali sono stati rinvenuti 2 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di circa 400 kg, oltre a circa 260 kg di prodotto ittico privo della prescritta documentazione di tracciabilità.

Le sanzioni elevate

Nei confronti di un conducente è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.667 euro. Ulteriori due sanzioni sono state elevate per un importo complessivo di euro 3.000 per mancanza di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti sbarcati destinati all’immissione nei mercati ittici. Contestualmente si è proceduto al sequestro dell’intero quantitativo di prodotto ittico.

Il personale sanitario dell’ASP di Palermo ha successivamente effettuato il campionamento dei tonni rossi per verificare l’eventuale presenza di istamina, mentre il restante prodotto ittico è stato devoluto in beneficenza.

Nel comune di Cefalù sono stati inoltre eseguiti controlli presso alcuni ristoranti della zona. In uno degli esercizi ispezionati è stata accertata la presenza di prodotto ittico privo della documentazione attestante la tracciabilità.

Al titolare è stata pertanto contestata una sanzione amministrativa di euro 1.500, anche per il mancato rispetto delle procedure di conservazione delle informazioni relative alla provenienza dei prodotti alimentari durante le fasi di lavorazione.

Nella giornata di ieri, infine, il personale della Guardia Costiera, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Mezzo Monreale, ha effettuato un’ispezione su due furgoni i cui conducenti erano intenti ad effettuare un trasbordo di tonni rossi tra i due autoveicoli. All’interno di uno dei mezzi sono stati rinvenuti 6 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di circa 1.300 kg, privi della relativa documentazione attestante la tracciabilità “BCD” (Bluefin tuna catch document). Ai due autisti sono state elevate sanzioni amministrative pari a euro 2.667 ciascuno, per un totale di euro 5.334.