Topi alla scuola Gandhi, dal comune assicurano: “Interverremo a breve”

A segnalarlo i genitori degli alunni. Sarà la Rap ad occuparsi della derattizzazione

PALERMO – Disagi per gli alunni dell’istituto Gandhi di via Sardegna a Palermo. I piccoli alunni devono fare lezione in compagnia dei topi. A segnalarlo sono i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola.

“Il problema è stato già segnalato dalla preside all’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, ma le tempistiche sono piuttosto lunghe. Dall’amministrazione hanno risposto che si potrà intervenire tra dieci giorni”, spiegano i genitori.

Dal comune fanno sapere che le tempistiche, fortunatamente, saranno più brevi. L’assessore Tamajo si è attivato per accelerare l’intervento di derattizzazione. L’assessore all’istruzione si è già messo in contatto con la preside e rassicurato che l’intervento avverrà entro le prossime 48 ore, anche grazie al lavoro del personale della Rap.

“I disagi sono tanti – spiegano i genitori degli alunni della scuola Gandhi – perché all’interno dell’istituto è presente anche la mensa, con il rischio che i topi possano contaminare tutto. Speriamo che il comune possa intervenire in fretta e dare una risposta ai nostri ragazzi”.