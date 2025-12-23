Inutili i soccorsi dei sanitari

TORINO – Incidente mortale nella notte nello scontro tra un’auto e un Tir è morto un 22enne. Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la tangenziale nord di Torino, all’altezza del casello di Bruere, nel tratto che dall’anello cittadino conduce all’autostrada Torino-Bardonecchia.

Secondo quanto ricostruito, si è trattato di un tamponamento tra un’auto e un tir. Il conducente della vettura è deceduto sul posto. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 di Azienda Zero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, impegnati nella ricostruzione della dinamica, e gli ausiliari per la gestione della viabilità.