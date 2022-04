Torna a Catania il Sicily Magic Fest, il festival dell’illusionismo

L'evento ha il patrocinio del Comune di Catania.

CATANIA – Il Sicily Magic Fest, l’evento siciliano dedicato al mondo dell’illusionismo e della prestigiazione torna a Catania per la sua terza edizione. Il 29 e il 30 aprile 2022 oltre 15 illusionisti si alterneranno sul palco della Dimis per trascinare il pubblico in un mondo di magia e stupore.

Tutte le attività saranno ad ingresso totalmente gratuito e il fitto programma prevede eventi adatti a tutte le fasce d’età. “L’idea del festival – spiega il suo patron e ideatore Dimitri Tosi, in arte Dimis – è quella di portare l’illusionismo al grande pubblico: troppo spesso la prestigiazione viene vista come un’arte di nicchia. Vogliamo dimostrare che approcciarsi all’illusionismo è possibile, che i corsi di magia per bambini e adulti sviluppano abilità che vanno dalla motricità fine all’autodeterminazione di sé e che gli spettacoli possono essere adatti ad un pubblico di tutte le età”.

“Tutti gli eventi che realizziamo – conclude Dimis – hanno sempre un impegno per il sociale e per il territorio. Nell’edizione 2022 del Sicily Magic Fest sarà possibile lasciare un contributo assolutamente volontario per la Rotary Foundation e per i progetti che la fondazione porta avanti anche in Sicilia. Ringrazio i Club sponsor Catania Est, Catania Bellini e Catania Nord e i soci che presteranno il loro servizio durante le due serate di raccolta fondi”.

A sostenere il festival – patrocinato dal Comune di Catania e dal Club Magico Italiano – in questa sua terza edizione ci sarà il centro commerciale Etnapolis. Il programma completo sul sito: https://www.sicilymagicfest.it/