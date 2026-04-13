Torna ‘A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia’

Appuntamento il prossimo 30 maggio a Castelvetrano

PALERMO – Giunta alla sua IV edizione, “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia“ torna finalmente nel territorio in cui la maratona artistico-culturale è nata nel 2023 sull’onda emotiva scaturita dall’arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro, grazie a un’idea e alla volontà della musicista jazz Sade Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica, chiamando a raccolta ogni anno grandi nomi della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime.

Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni svolte nello scenario unico del Parco Archeologico di Selinunte (Comune di Castelvetrano) e le difficoltà organizzative della terza edizione causate dal mancato finanziamento regionale previsto – che ha costretto gli organizzatori a ridurre le dimensioni del progetto e a spostarlo a Palermo, eccezionalmente ospitato all’interno di un altro evento – l’edizione 2026 si terrà il 30 maggio nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto.

Un ritorno dal forte valore simbolico dunque che testimonia la ferma volontà dell’associazione “A Nome Loro”, di riappropriarsi – attraverso la musica e l’impegno civile – di un territorio per troppo tempo soggiogato dalla criminalità organizzata.

“Il 30 maggio faremo risuonare la musica e le parole nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano coinvolgendo grandi artisti nazionali e locali, le più importanti personalità e associazioni che si battono contro le mafie e le migliori esperienze della città di Castelvetrano” afferma Sade Mangiaracina che sottolinea la soddisfazione di ritornare lì dove tutto è iniziato.

“Un anno fa, durante la terza edizione, sul nostro palco, un rappresentante delle istituzioni ha preso l’impegno, a nome del Parlamento della Repubblica Italiana, di sostenere il progetto qualora non lo avessero fatto gli enti preposti. Quella promessa è stata mantenuta e al Vice Presidente della Camera On. Giorgio Mulè va tutta la mia personale gratitudine e di tutta l’associazione che rappresento“.

Gli artisti presenti alla nuova edizione

Nada, The Zen Circus, Simona Molinari, gli Avion Travel, i Santamarea, Dario Mangiaracina di La rappresentante di lista, Mario Venuti & Tony Canto, Anastasio, Galeffi e Canta fino a Dieci sono solo alcuni dei primi artisti musicali confermati cui si aggiungono artisti provenienti dal cinema, dal teatro e dalla televisione come Donatella Finocchiaro, Fabio Celenza e Roberto Lipari.

Anche quest’anno, inoltre, porteranno sul palco la loro testimonianza protagonisti dell’impegno contro la criminalità organizzata come Luisa Impastato di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, il giudice Massimo Russo, gli ex rappresentanti della Polizia di Stato Rino Germanà eMarco Mariconda, Francesca Andreozzi della Fondazione Pippo Fava, Paolo Galuffo di Patto per Restare, Peppe Provinzano, Presidente di Comunità Cantieri Culturali Zisa, e le associazioni Fondazione Falcone, Addio Pizzo, Must 23, Libera Sicilia.

Alla manifestazione porteranno il loro saluto il Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè, il componente della Commissione Cultura Camera dei Deputati On. Matteo Orfini, il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il sacerdote Don Giuseppe Undari, e i Segretari Nazionali e della Regione Sicilia di CGIL CISL UIL.

Nel frattempo, come ogni anno, i componenti dell’Associazione A Nome Loro proseguono il loro impegno di sensibilizzazione e di sostegno verso le nuove generazioni, incontrando “i giovani nelle scuole per discutere con loro di legalità, musica, impegno. La narrazione che raccoglieremo dagli alunni la proietteremo sulle mura del Sistema delle Piazze affinché ogni parola dei nostri giovani resti scolpita simbolicamente sulle pietre, come monito e invito a guardare avanti verso il futuro. Anche quest’anno, grazie al supporto del Maestro Mogol e il Cet, daremo le borse di studio ai migliori artisti siciliani e non solo.”

Gli altri artisti e le personalità che completano la line up verranno annunciati nelle prossime settimane.