Torna il derby siciliano tra Catania e Ortigia in Serie A1

Il tecnico etneo Peppe Dato: “Abbiamo il compito di onorare i nostri colori!”

1' DI LETTURA

Il campionato 2022/23 non è iniziato nel migliore dei modi per la Nuoto Catania, che dopo quattro giornate ha zero punti in classifica e tanta voglia di rivalsa e di dimostrare ciò che di buono questa squadra potrebbe riuscire a creare.

Sabato 19 novembre, nel derby contro l’Ortigia a Siracusa, i rossazzurri hanno il compito di onorare i propri colori come tiene a sottolineare il tecnico etneo Giuseppe Dato: “La classifica parla chiaro: la prima della classe a punteggio pieno sfida l’ultima a zero punti. L’Ortigia ha dimostrato, sia in coppa che in campionato, di giocare una grande pallanuoto, intensa, fisica, tecnicamente e tatticamente di primissimo livello. Al di là di un pronostico che, sulla carta sembra scontato, a noi spetterà, innanzitutto, il compito di onorare i nostri colori e gli sforzi che questa società fa per metterci in condizione di lavorare. Quasi sempre si dice che i derby sfuggono ad ogni pronostico e a noi toccherà il compito arduo di dimostrarlo sul campo”.

Queste, invece, le parole del portiere rossazzurro, ex Ortigia, Enrico Caruso: “Un derby è sempre speciale a prescindere dai punti e dalla classifica. Sarà una partita che non sarà facile per nessuno, da onorare e rispettare”. Il match delle ore 15.00 verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “C.C.Ortigia”.