Torna il ‘Green valley pop fest’ a Sciacca: annunciati i primi artisti

L’evento si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio 2023

Dopo il grandissimo successo registrato l’anno scorso, la grande musica torna in Sicilia con la seconda edizione ed una straordinaria doppia data del Green valley pop fest. L’evento si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 a Sciacca (AG) nella Piazza Angelo Scandaliato.

I primi artisti annunciati che saliranno sul palco del GREEN VALLEY POP FEST sono Fedez, Anna, Disco Club Paradiso, Drefgold, Gaia, Villabanks.

Green valley pop fest è l’evento che promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiranno sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e uno stile di vita green.

“Il festival si prefigge la realizzazione di due obiettivi principali: far crescere la consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta attraverso delle attività concrete che saranno realizzate nel territorio. La musica è il miglior mezzo per stimolare la curiosità e l’interesse soprattutto dei giovani verso le riserve naturali, il mare e l’ambiente – dichiara Antonio Di Marca, organizzatore del Festival.

“Quest’anno abbiamo raddoppiato proponendo il Green Valley Pop Fest su due giornate in cui si esibiranno artisti diversi ogni sera. Nei prossimi giorni annunceremo altri super ospiti che si uniranno a quelli già annunciati. In totale avremo più di 20 artisti sul palco.” – aggiunge Cosimo Rizzuto organizzatore del Festival.

Dopo il sostegno durante la prima edizione dell’anno scorso a tre importanti organizzazioni attive su tutto il territorio nazionale, quali Marevivo, WWF, e PlasticFree, con cui continueranno le azioni a tutela dell’ambiente, Green valley pop fest apre quest’anno anche una nuova collaborazione con la Fondazione Alberitalia.

L’acquisto di ogni biglietto per partecipare al Green valley pop fest contribuirà infatti a realizzare un progetto di messa a dimora di alberi in un’area boschiva che nel passato è stata distrutta da un incendio; questo sarà possibile grazie alla collaborazione instaurata con la Fondazione Alberitalia. L’iniziativa rientrerà in un progetto denominato Parco Italia curato dalla Fondazione Alberitalia e finanziato nella prima parte da Amazon. La Fondazione opererà attraverso interventi di ripristino degli ecosistemi forestali con l’obiettivo di favorire la biodiversità, prevenire e ridurre l’impatto dei disastri naturali e degli incendi, nonché promuovere la fornitura di servizi ecosistemici. Il potenziamento dello stato di conservazione delle foreste contribuirà inoltre ad aumentare le capacità di mitigazione e adattamento alla crisi climatica.

Radio 105 è radio ufficiale di Green valley pop fest.