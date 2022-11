Torrenova, grave incidente sulla statale 113: auto finisce fuori strada

L'impatto è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Maurizio Gorgone

1' DI LETTURA

Un violento incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 113 per Torrenova, nel comprensorio di Sant’Agata di Militello. Due autovetture, una Lancia Ypsilon e un’Audi, si sono scontrate e per il forte impatto una delle due vetture è finita fuori strada.

L’impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Maurizio Gorgone, dove sono arrivati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale il conducente della Lancia, che non avrebbe comunque riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese, la Polizia Municipale di Torrenova e i carabinieri del nucleo radiomobile di Sant’Agata di Militello che accerteranno le dinamiche dell’incidente. Il traffico veicolare ha registrato un forte rallentamento per diverse ore ma una volta rimossi i mezzi dalla sede stradale è ripreso regolarmente.