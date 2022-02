Torrenova ospita Virtus Cassino, Dragonetto: “Non sottovalutiamoli”

"Non dobbiamo fermare la nostra serie positiva e con Cassino dovremo essere bravi a continuare a crescere"

MESSINA – Torna tra le mura amiche la Fidelia Torrenova, che domani alle 18 ospiterà la Virtus Cassino al Pala LuxorBuilding. La squadra di coach Bartocci è in striscia positiva da 3 vittorie consecutive, dopo l’affermazione casalinga contro Molfetta ed i due successi esterni a Formia e Forio d’Ischia. Di fronte, però, una squadra ricca d’esperienza che ha ritrovato la vittoria espugnando Bisceglie per 60-65 due weekend or sono e battuto Formia domenica scorsa per 76-51. Si affronteranno, dunque, due squadre in salute.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Arianna del Gaudio di Massa di Somma (NA).

PRECEDENTI – Un unico precedente tra le due formazioni: nel match di andata Torrenova espugnò il PalaVirtus di Cassino per 66-84 al termine di una gara infinita, durata più di 4 ore con ben 3 black-out dovuti all’interruzione della corrente elettrica.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Dragonetto alla vigilia del match: «Non dobbiamo fermare la nostra serie positiva e con Cassino dovremo essere bravi a continuare a crescere dal punto di vista del gioco offensivo e difensivo. Cassino è squadra da non sottovalutare e con giocatori esperti che vanno rispettati come Lestini, Teghini e Borsato. Con loro ci sono dei giovani promettenti ed interessanti. Dovremo fare la nostra partita e giocarla con il ritmo che piace a noi e più congeniale alle nostre caratteristiche».

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.