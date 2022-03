Torrenova sfida la vice-capolista Ruvo di Puglia al PalaColombo

Padroni di casa che vantano 8 vittorie nelle ultime 9 gare

Sfida esterna alla vice-capolista per la Fidelia Torrenova, che domani alle 18 sarà di scena al PalaColombo contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Sarà dunque una sfida da giocare a testa altissima, contro una squadra costruita con l’obiettivo di “duellare” alla vittoria finale del campionato che ha vinto 8 delle ultime 9 partite giocate. Reduce da 4 vittorie consecutive, la squadra di coach Bartocci affronterà così una sfida d’alta classifica insperata ad inizio stagione, ma conquistata con merito dopo un complicato inizio di 2022.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH) e Andrea Coraggio di Sora (FR).

PRECEDENTI – L’unica ed ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato il 24 novembre 2021: la partita – giocatasi a porte chiuse – si è concluse con il punteggio di 72-83 per la Talos.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Sebastiano Perin alla vigilia del match: “La trasferta a Ruvo è insidiosa, sia per la posizione che la Talos occupa in classifica che per le qualità della squadra, offensivamente parlando una delle migliori in serie B. Inoltre sono in striscia positiva di 8 vittorie nelle ultime 9 partite: insomma parliamo di una roster profondo e molto ben attrezzato per la vittoria finale. Starà a noi esser bravi a mettere la giusta intensità e concentrazione difensiva per riuscir a bloccare il loro talento. Nulla è impossibile, e la stagione che stiamo disputando ne è la prova, inoltre anche noi veniamo da un periodo molto positivo con 4 vittorie di fila che non vogliamo fermare: sarà un’autentica battaglia, tenteremo di realizzare una vera impresa”.

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

