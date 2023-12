Toscana colpita dal maltempo: onde altre 4 metri e strade invase dall’acqua VIDEO

Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco

Vento forte, onde alte quattro metri e strade invase dal mare. La Toscana è flagellata dal maltempo che la sta colpendo nella giornata di oggi, sabato 2 dicembre. Le zone più colpite sono quelle sulla costa dalla Versilia, a Piombino e all’isola d’Elba.

A Livorno si è allagata la zona della Terrazza Mascagni ed è stato sospeso il traffico marittimo per il forte vento che stanno causando onde oltre i 4 metri. Sono state segnalate anche strutture trascinate via e strade chiuse per allagamenti. La Protezione civile di Livorno, che per l’allerta arancione per vento e mareggiate oggi aveva già disposto la chiusura di parchi e cimiteri, ha chiuso al transito veicolare e ai pedoni anche diverse strade cittadine relative a un ampio tratto di lungomare.

A Marina di Pisa l’acqua del mare ha invaso le strade. A causa delle mareggiate e le raffiche di vento fino a 112km/h i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in più occasioni per mettere in sicurezza alcune zone. A Viareggio è straripato il canale Burlamacca costringendo alla chiusura di via della Foce.