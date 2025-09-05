Mister Toscano coi piedi per terra: “Col Monopoli teniamo la nostra identità”

Le parole del tecnico rossoazzurro alla vigilia del match del Massimino

CATANIA – È la vigilia di Catania-Monopoli. Domani sera al Massimino va in scena la terza giornata di campionato con i rossoazzurri a punteggio pieno che cercano il tris. In conferenza stampa, mister Mimmo Toscano non toglie il piede dall’acceleratore rispetto al buon momento. Al buon avvio in campionato. Il tecnico etneo predica concentrazione.

Il Catania verso la sfida al Monopoli

“Dobbiamo essere coscienti di affrontare una partita insidiosa. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, la strategia va adattata all’andamento della gara. Dobbiamo fare le cose per bene ed avere sempre la percezione del pericolo. Partite facili ce ne saranno poche. Questo è un campionato di costanza e di miglioramento”.

Il Monopoli ha fatto due buone gare con Cosenza e Siracusa. Noi dobbiamo essere pronti e carichi. La squadra si è allenata con attenzione e questa è la cosa più importante. Rispetto alla scorsa stagione, hanno perso giocatori importanti come Bruschi e Gandolfo ma ha inserito giocatori della stessa intensità”.

Il mercato e Caturano

“Il mercato? C’eravamo prefissati delle cose. Il mercato ha i suoi tempi e le sue dinamiche: abbiamo creato un gruppo omogeneo e livellato. Il campionato dirà se si poteva fare meglio. Ma io sono contento della scelta degli uomini. Tutte le squadre vogliono fare meglio della scorsa stagione, tante piazze come Catania partono con l’ambizione di essere protagonisti: e anche noi vogliamo esserlo. È ancora presto per parlare di pretendenti alla vittoria finale.

Sasà (Caturano, ndr) è arrivato a Catania con la voglia di dimostrare il suo valore. Ma lui non deve dimostrare niente. L’impiego di domani? Vedremo, valuteremo nelle ultime ore. C’è ancora tempo”.

Sulla tecnologia c’è ancora tanto da migliorare. A volte è un aiuto, a volte no. Io ho preso un’ammonizione perché mi sono avvicinato al monitor: mi auguro che si migliori perché non so se diventa più una problematica o una miglioria”.

“Abbiamo un’identità”

“C’è una sana competizione nel gruppo e questo fa crescere e migliorare la squadra. Oggi tutti stanno bene e potrebbero giocare dall’inizio: questo mi fa ben sperare. Noi abbiamo uno spirito e un’identità che dobbiamo portare avanti partita dopo partita. Il pubblico? Dev’essere benzina per noi ma è importante quello che facciamo in campo”.