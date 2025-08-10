Grave lutto per Totò Cascio, il bambino prodigio di “Nuovo Cinema Paradiso”

L'attore piange la scomparsa del padre

Un grave lutto ha colpito Totò Cascio. L’attore siciliano, noto per aver interpretato il bambino di “Nuovo Cinema Paradiso”, piange la scomparsa del padre. L’uomo se ne è andato a causa di un brutto male.

“Grazie caro Papà, per tutto ciò che hai fatto per noi – scrive l’ex bambino prodigio su Facebook – Grazie per il tuo coraggio, per la tua lungimiranza e per la tua determinazione, qualità che io e i miei fratelli porteremo sempre con noi. Grazie di cuore a tutte le persone che ci sono state accanto in questo momento di dolore”.

Nato a Palazzo Adriano, Totò Cascio aveva otto anni quando recitò in “Nuovo Cinema Paradiso”, film di Giuseppe Tornatore che nel 1990 vinse l’Oscar per il “Miglior film straniero”.

Totò Cascio in ‘Nuovo Cinema Paradiso’ (Foto Facebook)

Chi è Totò Cascio, l’attore colpito da un grave lutto

La carriera dell’attore è stata bruscamente interrotta dalla retinite pigmentosa, una malattia degenerativa della vista che lo ha reso non vedente. Dopo uno stop di 15 anni impiegati ad accettare la sua malattia, nel 2024 è tornato sul set partecipando a due film, uno diretto da Aurelio Grimaldi, l’altro da Maurizio Trapani.

Totò Cascio ha raccontato la sua malattia in un libro dal titolo “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0” la cui prefazione è stata curata da Giuseppe Tornatore.

Totò Cascio, il piccolo Salvatore di “Nuovo Cinema Paradiso”, ha sempre raccontato di aver avuto un legame profondo e affettuoso con i suoi genitori.

Cresciuto in una famiglia unita, il 45enne ha potuto contare sul loro sostegno nei momenti più luminosi della sua vita e, soprattutto, in quelli più difficili.

Quando gli fu diagnosticata la retinite pigmentosa, non fu soltanto lui a dover affrontare la prova, ma anche sua madre e suo padre che si trovarono a condividere con lui il peso e le conseguenze di quella scoperta.

Totò Cascio e Giuseppe Tornatore (Foto Facebook)

Due anni fa se ne era andata anche la madre

Lina, mamma di Totò Cascio, è scomparsa nel 2023 a 72 anni a Palazzo Adriano dopo una malattia. E’ stata per lui una presenza amorevole e fondamentale, capace di trasmettergli valori di umiltà e forza interiore.

Nel commosso messaggio social con cui ne annunciò la morte, l’attore la ringraziò per tutto quello che aveva fatto per la famiglia, dichiarandole il suo amore incondizionato. “Mamma, amore mio, grazie per tutto quello che hai fatto per noi – scrisse – Ti amo con tutto il mio cuore. Ti prego adesso riposa nella gloria del Paradiso e prega per me per i miei fratelli e per papà”.

Il padre, morto nelle scorse ore, ha avuto un ruolo pratico e concreto nella sua vita. Grazie ai guadagni ottenuti dal film, decise di investire aprendo due supermercati tra Palazzo Adriano e Chiusa Sclafani,