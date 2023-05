Tour di Faraone e Bellanova per i candidati sostenuti da Italia viva

Tappe nel Ragusano e nel Trapanese

PALERMO – In vista delle amministrative del 28 e 29 maggio, a sostegno dei candidati e delle candidate di Italia viva ai consigli comunali e dei candidati sindaco il parlamentare nazionale Davide Faraone e la ex ministra Teresa Bellanova parteciperanno ad alcune iniziative elettorali.

Ragusa e Comiso

Il 15 maggio raggiungeranno Ragusa per un incontro con il candidato sindaco Riccardo Schininà e i rappresentanti delle liste a sostegno, presso il comitato elettorale di via Roma 173, alle 15. Alle 19.30 a Comiso altra iniziativa elettorale in appoggio del candidato sindaco Salvo Liuzzo, presso il comitato di via Amato 151.

Castellammare del Golfo e Trapani

Il 16 maggio i rappresentanti di Italia viva saranno in provincia di Trapani. Alle 12 si terrà una iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco a Castellammare del Golfo Nicola Rizzo, presso il comitato elettorale di piazza della Repubblica. Nel pomeriggio, alle 17, invece, l’appuntamento è a Trapani presso il comitato della lista Rinnova Trapani, in via Alessandro Volta, 11, a Casa Santa Erice, in sostegno del candidato sindaco Francesco Brillante.