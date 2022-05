Fabio Di Giannantonio, ambassador Toyota

Dal porto di Termini Imerese sono partiti i teams della prima tappa del GR Yaris Rally Cup 2022

PALERMO – Parte dalla Sicilia la nuova Yaris da rally con cambio sequenziale a cinque rapporti. Toyota dà il via alla seconda edizione del GR YARIS RALLY CUP e accende i motori alla 106^ edizione della Targa Florio.

Dal porto di Termini Imerese sono partiti i teams della prima tappa del GR Yaris Rally Cup 2022, che partecipano alla storica corsa automobilistica, che si tiene nel suggestivo scenario delle Madonie.

Una nuova auto con cambio sequenziale a cinque rapporti in luogo del tradizionale sistema ad “H” adottato nella la passata stagione. Un’evoluzione in grado di assicurare ai piloti un maggior feeling di guida e sensazioni più “racing” grazie all’eliminazione dei tempi morti di cambiata. Questo significa maggiore reattività, maggiore competitività e affidabilità. “Ciò che impariamo spingendo al massimo le nostre vetture da corsa, lo trasformiamo in benefici di nostri modelli di serie” racconta Tobia Cavallini Team principal Toyota gazoo racing team italia Gr Yaris “siamo felici di iniziare dalla targa Florio, non solo per la storia di questa antica competizione ma soprattutto per il coinvolgimento dell’appassionato di motori.”

Guest Star di Toyota Yaris Gazoo Racing è Fabio di Giannantonio, che arriva dal mondo delle due ruote, giovane pilota della MotoGP. Giannantonio partecipa per la prima volta alla Targa Florio alla guida della GR YARIS che monta un motore 3 cilindri da 1,6 litri turbocompresso in grado di erogare 261 Cv, con differenziale meccanico Torsen, ammortizzatori regolabili a 2 vie e freni a disco anteriore da 365 mm e posteriori da 297 mm.

La storia

La Targa Florio ideata da Vincenzo Florio, che ha disegnato il percorso su un foglio di carta, a Parigi, discutendo con il suo amico Henri Desgrange direttore della famosa rivista francese ”l’ Auto’’. Su quel foglio di carta scrisse le tappe della sua corsa: Cerda, Caltavuturo, Petralia, Geraci, Castelbuono, Isnello, Collesano, Campofelice un percorso molto audace e non lontano da Palermo. Della storica corsa con i grandi capannoni di legno adibiti a Tribune e Box, i ristoranti, il cavalcavia di legno e le bande musicali che si alternavano nell’esecuzione dei pezzi per allietare il numeroso pubblico, non è rimasto nulla.

La targa oggi

In questo sabato di gara, il mal tempo e il vento non hanno invitato un gran numero di spettatori, ma la gara prosegue comunque e i motori rombano mentre le autovetture sono pronte in fila per attraversare l’arco della partenza. Il villaggio nel molo trapezoidale del porto di Termini Imerese ospita l’area di partenza e le postazioni delle scuderie, nei box si parla di prestazioni dei motori, di strategie e non mancano i commenti sulla nuova proprietà del brand Targa Florio passato da ACI Palermo ad ACI italia, qui la notizia.