 Forza Italia, a primavera il congresso regionale del partito in Sicilia
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Tra aprile e maggio il congresso regionale di Forza Italia

Forza Italia
Lo ha comunicato Tajani
L'ANNUNCIO
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1 min di lettura

ROMA – I congressi regionali di Forza Italia si terranno tra aprile e maggio di quest’anno. Nella primavera del 2027 si celebrerà invece a Roma il congresso del Partito Popolare europeo.

L’annuncio di Tajani

Nello stesso periodo a Milano si svolgerà il congresso nazionale di Forza Italia. Lo ha annunciato il segretario del partito Antonio Tajani nel corso della riunione con i capigruppo, la presidente della consulta, i vicesegretari e i responsabili della campagna referendaria, per analizzare il voto sul referendum e programmare le prossime iniziative.

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