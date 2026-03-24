Lo ha comunicato Tajani

ROMA – I congressi regionali di Forza Italia si terranno tra aprile e maggio di quest’anno. Nella primavera del 2027 si celebrerà invece a Roma il congresso del Partito Popolare europeo.

L’annuncio di Tajani

Nello stesso periodo a Milano si svolgerà il congresso nazionale di Forza Italia. Lo ha annunciato il segretario del partito Antonio Tajani nel corso della riunione con i capigruppo, la presidente della consulta, i vicesegretari e i responsabili della campagna referendaria, per analizzare il voto sul referendum e programmare le prossime iniziative.